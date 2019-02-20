В Париже митинг против антисемитизма собрал около 20 тысяч человек

Масштабная акция против роста антисемитских настроений во Франции собрала во вторник вечером на парижской площади Республики около 20 тысяч человек.

Изначально митинг призвали провести социалисты. Но позже под этой идеей подписались все политические партии. Помимо этого, на площадь Республики пришли бывшие президенты страны – Франсуа Олланд и Николя Саркози.

"Мы будем работать над законами, которые позволят нам принять все необходимые меры и строго наказать тех, кто совершает антисемитские действия", — подчеркнул премьер Эдуар Филипп.

Нынешний президент Эммануэль Макрон к манифестации не присоединился, но потом заявил, что поддерживает движение.

"Некоторые наши люди, к сожалению, считают, что история с преследованием евреев может повториться. И это наш провал. Поэтому сейчас нам всем необходимо действовать, дать четкий и сильный сигнал", — заявил он.

Масштабные акции прошли также в Тулузе, Монпелье, Лилле, Ницце и других городах.

Поводов к митингу много. Например, в ночь на 19 февраля было осквернено 80 могил на еврейском кладбище в Эльзасе. В прошлом году в стране был зафиксирован 541 случай проявления антисемитизма, что значительно превышает показатель 2017 года (311).