Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США, текст меморандума распространил Белый дом.

"Хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли техническое преимущество над системами потенциальных противников, эти потенциальные противники продвигают собственный космический потенциал, развивая способы помешать нам использовать космос во время кризиса и конфликта", — говорится в документе​​​.

Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск — космического, который должен быть создан под эгидой министерства ВВС. В будущем планируется создать отдельное ведомство для Космических сил, сообщает РИА Новости.

Распоряжение о создании космических сил Трамп отдал 18 июня прошлого года. На совещании в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, как отметил тогда президент, он и отдал указание министерству обороны запустить процесс формирования космических сил.

На стремление Вашингтона к военному доминированию в космосе обратили внимание и в Москве. В прошлом июле министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением, в котором отмечалось, что предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом международной напряжённости и новыми витками гонки вооружений.

В августе американский телеканал CNN опубликовал результаты опроса: выяснилось, что против создания нового рода войск высказались 55% участников опроса, в то время как 37% опрошенных поддержали предложение американской администрации.

В России существуют Воздушно-космические силы (сформированы в 2015 году). Они объединяют военно-воздушные силы, космические войска, противовоздушную и противоракетную обороны. Общее руководство воздушно-космической обороной России осуществляет Генштаб РФ.