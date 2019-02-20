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Послание Федеральному Собранию 51 минута назад

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20 февраля 201900:53

Центр Москвы перекроют в связи с оглашением президентом Послания Федеральному Собранию

В центре Москвы перекроют ряд улиц для движения транспорта в связи с оглашением президентом России Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию, которое пройдет в среду 20 февраля в Гостином дворе.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что с 5:00 20 февраля и до окончания мероприятия для движения транспорта будут перекрыты улицы Ильинка — от Старой площади до Красной, Рыбный переулок, Большой Черкасский переулок — от Малого Черкасского до Ильинки, а также Малый Черкасский переулок, передает "Интерфакс".

Президент России Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию в полдень. Он выступит с трибуны в зале Гостиного двора. Ранее глава российского государства обращался с посланием в Кремле, но сейчас там проходит ремонт. В 2018 году Путин огласил свое послание в Манеже.

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