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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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20 февраля 201901:35

По данным Кубы, США перебрасывают войска к Венесуэле

EPA

Глава МИД Кубы Бруно Родригес обвинил во вторник США в переброске войск к Венесуэле. Куба призвала мировое сообщество выступить в защиту мира и уважения суверенитета Боливарианской Республики.

"У меня есть все данные, которые позволяют утверждать, что осуществляются полеты с американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота, используемые для таких акций, в рамках подготовки действий против Венесуэлы", — заявил Родригес на пресс-конференции в Гаване​​​.

По словам кубинского министра, эти полеты никак не связаны с оказанием гуманитарной помощи Венесуэле, которую продвигает часть международного сообщества, сообщает РИА Новости.

Руководство Кубы призвало мировое сообщество выступить в защиту мира и уважения национального суверенитета Боливарианской Республики.

"Необходимо придерживаться пути диалога и безусловного уважения суверенитета Венесуэлы", — отметил глава ведомства.

По его словам, администрация США оказывает давление на страны — члены ООН для принятия своего проекта резолюции по урегулированию кризиса, который содержит призыв к проведению в Венесуэле новых президентских выборов.

Как заявил во вторник политолог Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM, сейчас все направлено на раскол армии: Трамп напрямую угрожает, уговаривает и подкупает.

"Американцы понимают, что опора на армию – главный козырь Мадуро, и они пытаются разложить армию, запугать и подкупить. Поэтому запускаются разного рода слухи, что, мол, Гуайдо ведет переговоры с какими-то венесуэльскими военными", — заявил Сергей Михеев.

По его словам, именно так американцы действовали на Ближнем Востоке: в Ираке они просто купили часть генералитета Саддама Хусейна; точно так же они действовали в Ливии, подкупив часть ливийских силовиков.

"Они считают так: нужно создать ситуацию внутреннего напряжения, выделить альтернативную элиту, внести раскол в элиту действующую, а затем, опираясь на предателей и оппозиционеров, решить внешнюю проблему через внутреннюю", — сказал Сергей Михеев.

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