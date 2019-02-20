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20 февраля 201902:19 Владимир Базов

Фотоловушки в лесхозах Бурятии должны помочь с "черными лесорубами"

В лесхозах Бурятии появились фотоловушки. Следить собираются не за животными, а за "черными лесорубами". Они незаконно добывают миллионы кубометров леса, а поймать их и доказать вину очень непросто.

В бурятских лесхозах появились фотоловушки. Масштабы нелегальной заготовки древесины на территории Бурятии катастрофичны. По сведениям "Общероссийского народного фронта" легальная добыча составляет всего 20 процентов. Остальные 80 добывают "черные" лесорубы. Поймать преступников с поличным достаточно трудно, однако прошлый год стал переломным: выросла раскрываемость, нарушители уже боятся заходить в лес. Почему?

Чуть больше 6 миллионов кубометров леса было вырублено в 2017 на территории Бурятии. Однако по результатам спутникового мониторинга "Управления лесного хозяйства" Минобороны России реальная цифра в 6 раз больше.

Проблема выявления таких преступлений – отсутствие доказательной базы. Главный аргумент: "Бензопила не моя, я здесь просто гуляю". В таких случаях помочь могут только фотоловушки, которые начали применять в лесхозах Бурятии, начиная с прошлого года. И результаты не заставили себя ждать. Объем незаконно вырубленного леса сократился более чем в 2 раза.

"Черные лесорубы" работают под покровом ночи, оттого и поймать их было сложно, даже во время патрулирования. Ведь шум моторов и свет фар легко может спугнуть преступников. А вот от зоркого глаза фотокамеры уйти вряд ли получится.

Данные приходят в режиме реального времени в электронном виде агентству лесного хозяйства. Инспектор, где бы он ни находился, сразу же может собрать оперативную группу и отправиться на место преступления.

В последние 50 лет прошлого века объемы вырубки леса были в разы больше. И, как ни парадоксально, это не наносило вреда экологии. Так как применялся научный подход: рубили в отдаленных районах, возили по специальным дорогам и проводили восстановление массивов.

Сегодня почти вся заготовленная древесина идет на продажу в Китай. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, необходимо ввести эмбарго на экспорт леса. Ее поддерживает и сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев. Он считает, что помимо запрета на реализацию необходимы и изменения в законодательстве.

"Нужны очень серьезные меры по, даже не совершенствованию, а исправлению лесного законодательства и внесению необходимых изменений в лесной кодекс, который бы более четко отстраивал всю работу лесной отрасли, который бы вернул лесников в лес, для того чтобы они, как раньше, контролировали все процессы".

По словам сенатора, одну из ведущих ролей в этом должны сыграть регионы, богатые лесом, и вместе с профильными органами навести порядок в тайге.

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