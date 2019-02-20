Артемий Панарин не сыграет с "Монреалем"
Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Монреаль Канадиенс". Российский хоккеист пропусти встречу из-за проблем со здоровьем.
Как сообщил "Спорт-Экспресс", Панарин точно не выйдет на лед в Монреале. Однако хоккеист отправился в турне по Канаде и, скорее всего, сможет сыграть в субботу против "Оттава Сенаторз". В текущем сезоне Артемий набрал 67 очков (24 шайбы + 43 передачи) в 56 встречах.
Официальная версия отсутствия Артемия -проблемы со здоровьем. Однако Панарин еще не продлил контракт с клубом, который истекает летом. Не исключено, что руководство "Коламбуса" хочет сделать российского хоккеиста более сговорчивым.
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