Артемий Панарин не сыграет с "Монреалем"

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Монреаль Канадиенс". Российский хоккеист пропусти встречу из-за проблем со здоровьем.

Как сообщил "Спорт-Экспресс", Панарин точно не выйдет на лед в Монреале. Однако хоккеист отправился в турне по Канаде и, скорее всего, сможет сыграть в субботу против "Оттава Сенаторз". В текущем сезоне Артемий набрал 67 очков (24 шайбы + 43 передачи) в 56 встречах.

Официальная версия отсутствия Артемия -проблемы со здоровьем. Однако Панарин еще не продлил контракт с клубом, который истекает летом. Не исключено, что руководство "Коламбуса" хочет сделать российского хоккеиста более сговорчивым.