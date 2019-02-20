Эрнесто Вальверде: это опасный результат для ответной игры

Чемпион Испании "Барселона" завершила вничью 0:0 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским "Лионом". Тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде считает этот результат опасным для своей команды.

"Мы играли хорошо и заслужили лучший результат. Наша команда сделала достаточно, чтобы победить. Но это оказался не наш вечер. Дома мы всегда сильно играем, однако выездные 0:0 — опасный результат для первого матча", — цитирует ТАСС Эрнесто Вальверде.

"Барселона" уже три года не может выиграть в гостях в матчах Лиги чемпионов. " Три года без побед в гостях? Здесь нет слабых соперников. "Лион" тому пример", — продолжил тренер "сине-гранатовых"