Уникальный танк-памятник ИС-3 стал объектом культурного наследия Приамурья

Законсервированный танк периода Великой Отечественной войны ИС-3 (Иосиф Сталин) бывшего танкового училища признан объектом культурного наследия Амурской области.

По словам начальника пресс-службы Восточного военного округа Александра Гордеева, это единственный законсервированный тяжелый боевой танк-постамент. Машина участвовала в войне против милитаристской Японии.

Многие годы ее поддерживали в рабочем состоянии выпускники и ветераны Благовещенского высшего танкового командного училища имени маршала Мерецкова, которое было создано в 1941 году и расформировано в 1999 году. Ветераны училища как раз и вышли с инициативой включения танка в перечень объектов культурного наследия региона.

Монумент и сквер, в котором расположена легендарная боевая машина, возвели курсанты Благовещенского училища в 1970 году в честь выпускников, погибших на фронтах Великой Отечественной, передает ТАСС.