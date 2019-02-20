Владимир Путин даст оценку текущему положению дел в стране и мире

Президент России сегодня выступит с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. Владимир Путин традиционно даст оценку текущему положению дел в стране и мире, а также обозначит основные направления внутренней и внешней политики.

Вероятные темы в Кремле не анонсировали. В пресс-службе сообщили, что работа над текстом продолжалась до последнего дня.

Церемония пройдёт в Гостином дворе. В прошлом году президент выступал с обращением в выставочном центре "Манеж". Тогда послание заняло рекордные два часа, хотя обычно длится не больше часа.

В числе приглашённых — сенаторы и депутаты Госдумы, министры, представители администрации президента, судов и прокуратуры, главы Центризбиркома, Счетной и Общественной палат, губернаторы, лидеры общественных и религиозных организаций.

Нынешнее послание — дважды юбилейное: 15-е для действующего президента, кроме того, этой практике в новейшей истории России исполняется четверть века. Освещать мероприятие будут почти тысяча журналистов из российских и зарубежных СМИ.

Прямую трансляцию смотрите на нашем канале. Начало — в полдень по Москве, передает телеканал "Россия 24".