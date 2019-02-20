Венесуэла. Мадуро назвал Гуайдо клоуном и призвал к новым выборам

Сам Николас Мадуро назвал Гуайдо клоуном, который сам себя назначил, и призвал оппозиционера объявить выборы в Венесуэле.

Выступая перед выпускниками медицинского университета, Мадуро заявил: пусть ставленник Вашингтона созовёт выборы и посмотрит, как народ Венесуэлы скинет его в ходе голосования.

Ранее венесуэльский лидер обещал, что не допустит в стране государственного переворота, который пытается устроить Вашингтон.

8 февраля президент Венесуэлы заявил, что оппозиция боится переговоров с правительством, а США во главе с их президентом срывают диалог по выходу из кризиса.

20 февраля глава МИД Кубы Бруно Родригес обвинил во вторник США в переброске войск к Венесуэле. Куба призвала мировое сообщество выступить в защиту мира и уважения суверенитета Боливарианской Республики.

По мнению политолога Сергея Михеева (программа "Железная логика" на радио Вести FM), сейчас все направлено на раскол армии: Трамп напрямую угрожает, уговаривает и подкупает.

"Американцы понимают, что опора на армию – главный козырь Мадуро, и они пытаются разложить армию, запугать и подкупить. Поэтому запускаются разного рода слухи, что, мол, Гуайдо ведет переговоры с какими-то венесуэльскими военными", — заявил Сергей Михеев.