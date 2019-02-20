В Австрии стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта

В австрийском Зефельде стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. На соревнованиях будет разыграна 21 комплект наград в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

Сборная России считается фаворитом соревнований в лыжных гонках. В состав нашей команды вошли — Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Андрей Собакарев и Сергей Устюгов; Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Лидия Дуркина, Мария Истомина, Матвеева, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Татьяна Алешина и Аида Баязитова. Первые медали будут разыграны в 21 февраля в мужском и женском спринте.

В прыжках с трамплина надежды российских болельщиков связаны с Евгением Климовым, побеждавшим на этапах Кубка мира. Также в состав команды вошли Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Кустова, Софья Тихонова, Дмитрий Васильев, Роман Трофимов и Максим Сергеев. Ксения Каблукова и Денис Корнилов будут запасными.