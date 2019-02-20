В Алеппо активно реставрируют христианские храмы

В Алеппо завершается реставрация собора Ильи Пророка. Это самый крупный христианский центр в Сирии.

Как и многие другие церкви в городе, он сильно пострадал от мин и самодельных фугасов. Сейчас рабочие заканчивают фасад, передает "Россия 24".

Церкви в Алеппо восстанавливают и власти, и прихожане. Например, храм "40 мучеников" ремонтируют за счет пожертвований верующих из армянской общины. Первая служба пройдет уже через 40 дней.