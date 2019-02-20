НХЛ. "Коламбус" без Панарина проиграл "Монреалю"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжился игровой день. "Коламбус Блю Джекетс" в гостях проиграл "Монреаль Канадиенс" с результатом 2:3.

В составе гостей отсутствовал нападающий Артемий Панарин, у которого возникли проблемы со здоровьем. В отсутствии одного из лидеров "синие мундиры" уступили в гостях "Монреалю". НЕ спасла гостей и игра вратаря Сергея Бобровского, отбившего 29 бросков.

"Сент-Луис Блюз" в овертайме обыграл "Торонто Мэйпл Ливз" 3:2. В составе гостей голевую передачу сделал Никита Зайцев. "Анахайм Дакс" в гостях забросил четыре безответных шайбы в ворота "Миннесоты Уайлд".