Комментатор увернулся от летевшей в него шайбы

Комментатор матча регулярного чемпионата НХЛ между "Коламбус Блю Джекетс" – "Тампа-Бэй Лайтнингз" Пол Макгуайр сумел избежать серьезной травмы головы. Шайба прсвистела в считанных сантиметрах от головы журналиста.

Во время матча шайба покинула площадку и полетела в сторону комментаторского пульта. Только реакция помогла Полу увернуться от летевшего ему голову каучкового диска. Комментатор смог избежать серьезной травмы головы, однако от шайбы сильно пострадала операторская камера.

Встреча завершилась победой "Тампа-Бэй" 5:1. Во всех пяти голевых атаках "молний принял" участие лучший бомбардир лиги Никита Кучеров. Российский хоккеист забросил две шайбы и отдал три голевых передачи.