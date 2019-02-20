Задержан водитель, насмерть сбивший мать и ребенка во Владивостоке

В Приморье задержан водитель автомобиля Volvo, который подозревается в наезде на семью на тротуаре во Владивостоке, в результате чего погибли мать и ребенок.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские задержали подозреваемого в совершении ДТП во Владивостоке, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать.

Ранее сообщалось, что накануне вечером во Владивостоке водитель автомобиля Volvo выехал на тротуар, совершив наезд на семью из трех человек, включая ребенка 2017 года рождения. Водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавших экстренно госпитализировали, была собрана бригада нейрохирургов, которые до последнего боролись за жизнь пациентов, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина и ребенок скончались.