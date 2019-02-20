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20 февраля 201908:58

Тренер "Лиона" Женезио: у нас еще есть шансы пройти "Барселону"

EPA

Главный тренер французского "Лиона" Бруно Женезио после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" заявил, что у его команды есть шансы пройти дальше. Также он сообщил, что соперник после перерыва создал много голевых моментов.

"Во втором тайме нам пришлось очень много терпеть, а еще, на мой взгляд, мы дали соперникам создать слишком много моментов. У нас все еще есть шансы пройти дальше", – цитирует Женезио РИА Новости.

Напомним, что "Лион" принимал "Барселону" на своем поле и добился ничьей со счетом 0:0.

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