В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез

В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.

Управление Роспотребнадзора приостановило использование диаскинтеста до выяснения обстоятельств.

Ведомством проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к транспортировке и хранению имуннобиологических препаратов. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Четыре ребенка остаются в больнице под наблюдением врачей.