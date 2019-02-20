Владимир Путин: россияне должны почувствовать реальное улучшение жизни

Уже в этом году россияне должны почувствовать реальное улучшение жизни, заявил президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

"Людей не обманешь, они остро чувствуют лицемерие. Для людей важно, что конкретно сделано, и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей", — сказал президент.

Президент призвал не отступать от реализации национальных проектов.

Сегодня в полдень по московскому времени президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному Собранию. В этом году мероприятие проходит в Гостином дворе, освещает его почти тысяча журналистов из российских и зарубежных СМИ. В таком формате Путин обращается к парламенту в 15-й раз. В 2018 году Путин выступал с посланием в Манеже, а в предыдущие годы — в Кремле. С наиболее продолжительным посланием (1 час 55 минут) Путин выступил в 2018 году. Самую короткую речь произнес в 2004 и 2005 годах (примерно по 48 минут).

Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru.