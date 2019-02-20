Родители учеников школы в Приморье окунули доставшего всех хулигана головой в унитаз

В Приморье родители нескольких школьников решили сами разобраться с хулиганом, который обижал их детей. Они пришли в учебное заведение, отвели пятиклассника в мужской туалет и окунули его головой в унитаз. По некоторым данным, ребенок получил телесные повреждения.

Инцидент произошел в одной из школ города Большой Камень. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. В частности, будет дана оценка организации профилактической работы с несовершеннолетними в школе.

"Департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию в школе Большого Камня", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации края.