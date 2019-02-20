Губернатор Ставрополья обсудил с Сергеем Лавровым подготовку к Студвесне БРИКС и ШОС

В Москве прошла рабочая встреча губернатора Ставрополья и министра иностранных дел России. Владимир Владимиров и Сергей Лавров обсудили подготовку края к международному фестивалю "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", сообщает ГТРК "Ставрополье".

Мероприятие пройдет в регионе с 4 по 9 июня и станет крупнейшим молодежным фестивалем в этом году. В Ставрополь приедут участники из 23 стран мира. В общей сложности край посетят более 2,5 тысяч человек, среди которых около шестисот волонтеров.

В рамках фестиваля студенты смогут обменяться опытом и укрепить культурные связи между государствами. Напомним, регион примет Студвесну уже во второй раз.

Кроме того, в рамках встречи стороны затронули вопрос о перспективах развития внешнеэкономических связей Ставропольского края. В 2018 году торговый оборот региона превысил отметку в один миллиард долларов, из которых 800 миллионов — экспорт в Китай, Турцию и страны СНГ.