"Главный сутенер Ставрополья": как полицейский зарабатывал миллион в месяц на проститутках
Бывший заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по Ставропольскому краю стал фигурантом нового уголовного дела. Сергея Рубежного подозревают в создании преступного сообщества. По версии следствия, полковник оказывал покровительство владельцам интим-салона, за что получал от сутенеров по миллиону рублей в месяц. Всего в состав организованного преступного сообщества входили больше 20 человек.
Пронзительный взгляд, благородные черты лица, офицерские погоны. Сложно поверить, что этого человека следователи считают главным сутенером Ставрополья. А теперь появилась еще одна статья — создание ОПГ. Теперь уже бывший заместитель начальника управления уголовного розыска по Ставропольскому краю Сергей Рубежной, как следует из материалов уголовного дела, был не только покровителем, но и главой интим-бизнеса.
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Екатерина Данилова, вместе с организатором и его сообщником в группу входило 22 человека.
В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения, в том числе мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Когда-то Рубежной по долгу службы должен был вывести на чистую воду все подпольные публичные дома, сутенеров и путан региона. Полковник якобы выявил участников преступного бизнеса, взял их на карандаш, а потом поставил на счетчик. Каждый месяц так называемые мамочки и кураторы должны были платить дань полицейскому — миллион рублей. Под прикрытием погон в притонах и саунах Ставрополя трудились десятки иностранок.
Темнокожие девушки, скорее всего, не могли выбраться из паутины ночной жизни и вернуться домой.
В ходе обысков в публичных домах оперативники нашли инструкции для работниц интим-сервиса. Судя по ним, девушки не могли сделать и шага без ведома сутенеров. Конечно, напрямую контролировать точки полковник Рубежной не мог. Вот и привлек в бизнес подчиненного, считают следователи. За кассой якобы следил оперуполномоченный по особо важным делам Геннадий Симков. В деликатном бизнесе работали свои люди — еще один бывший сотрудник полиции. Имя его в интересах следствия не разглашается. Конспирация и связи помогали схеме работать без сбоя. Нелегальный "стартап" высокопоставленного полицейского мог бы выйти на следующий уровень, но вмешались сотрудники ФСБ.
Сутенера в погонах разоблачили летом 2018 года. За организацию преступного сообщества бывшему замначальника уголовного розыска грозит до 20 лет тюрьмы. Возглавляя интим-салоны Ставрополья, полковник, возможно, обогатился как минимум на 16 миллионов рублей.
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