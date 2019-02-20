Тренер "Баварии" Ковач: мы очень хорошо сыграли против "Ливерпуля"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач остался доволен игрой своей команды в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". По словам специалиста, его футболисты очень хорошо действовали тактически и технически на чужом поле.

"Мы позволили сопернику создать очень ограниченное число моментов, что свидетельствует о том, что очень хорошо сыграли тактически и технически", – приводит слова Ковача "Спорт-экспресс".

Также он отметил, что мало кому удается на поле "Ливерпуля" не пропустить ни одного мяча. Напомним, что встреча между "Ливерпулем" и "Баварией" завершилась нулевой ничьей.