Семья утонувших в котловане детей получит три миллиона рублей

По решению Колыванского райсуда, семья утонувших в котловане детей получит 3 миллиона рублей. Выплатит деньги потерпевшим МУП "Коммунальное хозяйство", об этом сообщает адвокат Дмитрий Смышляев.

Как напоминает ГТРК "Новосибирск", трагедия произошла год назад, в феврале. В оставленном после ремонтных работ котловане утонули два мальчика шести и одиннадцати лет. Выяснилось, что коммунальщики вырыли яму, когда ликвидировали прорыв водопроводной трубы. А после окончания работ котлован не огородили. В итоге обвиняемыми в халатности и нарушении правил безопасности при строительных работах стали два сотрудника МУПа.

Кстати, глава Колыванского района после случившегося ушел в отставку.