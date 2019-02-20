Школьник из Орска пополнил свою коллекцию автографом президента России

Школьник из Орска, коллекционирующий автографы всемирно известных людей, пополнил свою коллекцию подписью президента России. Вручил подарок из Кремля глава Орска Андрей Одинцов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как сообщает ГТРК "Оренбург", девятиклассник Иван Ворожейкин — обладатель уникальной коллекции. Среди "экспонатов" — фото с автографом канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президентов Польши и Хорватии. Есть даже письмо из Букингемского дворца — от королевы Великобритании Елизаветы II. На этот раз школьник обратился в электронную приемную президента России. "Вы очень часто откликаетесь на самые разнообразные просьбы граждан", — написал мальчик и попросил осуществить его мечту.

Теперь у Ивана есть фотография президента с оригинальной подписью. Мэр Орска вручил коллекционеру еще один подарок — фото с с росписью нашего легендарного хоккеиста Владислава Третьяка.