В запасниках пермского музея обнаружили вазу, которой более трех тысяч лет

Ученые ПГНИУ обнаружили в запасниках музея истории уникальную греческую вазу. Предположительный возраст экспоната - более 3 тысяч лет. Об этом сообщает ГТРК "Пермь".

Подлинность находки уже подтвердили специалисты "Эрмитажа". Ваза попала в Пермский классический университет еще перед революцией. С тех пор она сохранилась почти в нетронутом виде. "Преподаватели вуза покупали старинные экспонаты из частных коллекций во время поездок в Москву и Петербург", — пояснила замдиректора музея истории ПГНИУ Елена Тарарухина.

В античные времена такие вазы использовались для хранения масла, уточнили в Пермском университете.