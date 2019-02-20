С рейса Самара - Гоа сняли семью дебоширов с детьми

Из-за буйной компании пьяных дебоширов пришлось прервать вылет пассажирского лайнера из Самары на Гоа (Индия), передает "Интерфакс".

По данным источника в службах организации воздушного движения, ЧП произошло накануне вечером на борту Boeing авиакомпании Azur air с туристами, направлявшимися на отдых на индийский курорт.

Самолет был возвращен к терминалу, так как при выруливании на предварительный старт командир доложил диспетчерам, что несколько молодых людей, злоупотребив алкоголем перед вылетом, устроили дебош. В интересах безопасности пассажиров командир судна отказался взлетать и осуществлять длительный перелет в подобных условиях.

Полиция, вызванная на борт, сняла с рейса молодую женщину и семью с двумя детьми, родители которых были в числе зачинщиков. Все взрослые были сильно пьяны.