Боксер Ломаченко проведет защиту пояса 12 апреля против британца Кроллы

Чемпион WBA и WBO в легкой весовой категории Василий Ломаченко встретится на ринге с британским боксером Энтони Кроллой. Это произойдет 12 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе. Британец является обязательным претендентом на титул Всемирной боксерской ассоциации.

Об этом сообщил BoxingScene. Ранее предполагалось, что украинский боксер сразится с чемпионом IBF Ричардом Комми. Однако ганец получил травму руки в титульном поединке против Исы Чаниева.

Напомним, что Василий Ломаченко в прошлом году перешел в легкий вес, завоевав два титула за два боя с Хорхе Линаресом и Хосе Педрасой.