Канализационная авария в Хабаровске: по улицам города потекла "могучая река". Видео

В Хабаровске несколько улиц в результате коммунальной аварии были затоплены содержимым канализационного коллектора: мутные дымящиеся потоки ринулись на дороги и тротуары, местами глубина "реки" достигала полуметра.

Инцидент произошел сегодня, 20 февраля: в 9:50 утра в коммунальные службы поступило большое количество жалоб на потоки грязной теплой воды, хлынувшие на улицы Индустриального района города.

"Могучая река! — прокомментировал очевидец, снявший на видео несущееся содержимое канализационного коллектора — Дальше я идти не рискну".

Вода затопила десятки припаркованных автомобилей, движение по проезжей части было остановлено.

Аварийная бригада остановила течь к 10:40, затем был подключен резервный водопровод. Пресс-служба местного "Водоканала" уже прокомментировала происшествие, пообещав ликвидировать последствия аварии в самые короткие сроки.

В настоящее время причина прорыва канализационного коллектора не установлена. О пострадавших не сообщается.