В школьной столовой в Подмосковье обрушилась крыша

В школе в подмосковном Можайске в среду утром обрушилась крыша в столовой, где через несколько минут должен был начаться завтрак. Последствия ЧП, в результате которого никто не пострадал, сняли на видео.

Обрушилась часть кровли площадью 146 квадратных метров в средней школе в Тропарево. На кадрах видно заваленную кирпичами дорожку и оцепленное здание. По некоторым данным, обрушение произошло за несколько минут до того, как в столовую должны были прийти на завтрак ученики.

Школьников и учителей — всего 226 человек — отправили по домам, никто из них не пострадал.

Несколько лет назад в столовой был ремонт, в помещении меняли кровлю.