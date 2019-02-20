Путин услышал родителей детей-инвалидов: пособие будет повышено

Выступая с Посланием Федеральному Собранию, президент России много внимания уделил различным мерам по поддержке семей. Прозвучало в речи Владимира Путина и предложение, которое уже несколько лет ждут родители, воспитывающие детей-инвалидов.

Несколько лет они пытались привлечь внимание различных министерств и депутатов к тому, что их пособие уже давно не индексировалось и составляло 5500 рублей в месяц.

В январе депутаты Госдумы рассматривали этот законопроект, но положительного решения так и не приняли.

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил с 1 июля повысить до 10 тысяч рублей пособие (поддержку) семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Трансляцию выступления президента России ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru и некоторые другие СМИ.