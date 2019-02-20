Россия вошла в сложный демографический период, считает президент

Россия вышла из сложной и переломила негативные демографические тенденции начала 2000-х годов. Так считает глава российского государства Владимир Путин. В своем Послании Федеральному Собранию 20 февраля Путин поставил новую задачу: на рубеже 2023-2024 годов добиться естественного прироста населения.

При этом Путин подчеркнул, что Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период, когда снижается рождаемость. По его словам, причины этого объективные: это связано с огромными людскими потерями, которая страна понесла в ХХ веке во время Великой Отечественной войны и демографическим провалом в драматичные годы после развала СССР.

Но это не значит, отметил Путин, что надо смириться с этим фактом.

Трансляцию Путина Послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Радио России" и радиостанция "Маяк", а также сайт Вести.Ru вели в прямом эфире.