Российские экологи призывают запретить китобойный промысел

Страны, которые ведут китобойный промысел, должны его запретить или ограничить. Такое предложение выдвинули российские экологи. Открытое письмо, адресованное ООН и королю Норвегии Харальду V, подписали руководители экологических организаций и партии "Зеленые". Оно опубликовано на сайте Российской экологической партии, сообщает ГТРК "Мурман".

Как стало известно, Норвегия – одна из стран наряду с Данией, Исландией и Японией, активно ведущая добычу китов, — недавно увеличила ежегодную промысловую квоту. Тем самым, была создана "угроза популяции китовых в акватории Арктики", — говорится в письме.

Уникальность китов давно является объектом серьезных исследований ученых всего мира, допускающих у них наличие зачатков разума. Страны, активно занимающиеся китобойным промыслом, подрывают основы гуманизма, уверены экологи. Вместо того, чтобы бороться за экологию, эти государства истребляют беременных самок, которые возглавляют китовые стаи.

Как известно, Международной конвенцией по регулированию китобойного промысла был объявлен мораторий на добычу китовых. Норвегия не признала его, ссылаясь на то, что это занятие является исторически сложившейся национальной традицией.

Всемирный день китов отмечается 19 февраля.