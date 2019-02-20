Больше детей - меньше налогов: Путин предложил ввести новые семейные льготы

Выступая с Посланием Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин заявил, что федеральная льгота по налогу на недвижимое имущество для семей с детьми должна быть увеличена, передает телеканал "Россия 24".

По словам Путина, налоговая нагрузка на семью должна быть снижена. "Принцип должен быть очень простой: больше детей — ниже налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу на налог на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка", — сказал глава государства.

Также президент предложил распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.

Он отметил, что инициатива потребует дополнительных денег и немаленьких, она может охватить 600 тысяч семей.

Президент подчеркнул, что семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, компенсируют 450 тысяч рублей по ипотеке. С 2020 года глава государства предлагает увеличить выплаты на детей с полутора до двух прожиточных минимумов на человека.

Он напомнил, что в настоящее время предусмотрены выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет: на первого ребенка — из федерального бюджета, на второго — из средств материнского капитала. "Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи", — сказал Путин.

Кроме того, президент предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей: дополнительно освободить от налога по 5 кв. м. в квартире и по 7 кв. м. в доме на каждого ребенка. Он напомнил, что сейчас налогом не облагается 20 метров площади квартиры. так, если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров площади.

Путин при этом предложил полностью освободить от налогов земельные участки размером в 6 соток, принадлежащие многодетным семьям.