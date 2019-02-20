СК: на мальчике, переночевавшем в "Лосином острове", был надет мешок со скотчем

На голову мальчика, найденного в парке "Лосиный остров", был надет мешок со скотчем. Об этом следователям рассказали водители, обнаружившие ребенка.

"Позже мешок был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке обнаружена детская варежка", — подтвердила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

6-летний мальчик пропал на территории парка "Лосиный остров" вечером 17 февраля. При этом его мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына только в 5 утра. Женщина объяснила полицейским, что сын сам попросил остановить машину около леса, а затем убежал от нее.

Утром 18 февраля ребенок нашелся — его случайно заметили на опушке леса проезжающие по трассе автолюбители. Они привезли мальчика на автозаправку, где замерзшему ребенку оказали первую помощь и вызвали врачей.

По словам Юлии Ивановой, рассказ самого ребенка противоречит версии матери о случившемся. Уголовное дело расследуется по статье "Покушение на убийство". Женщина была задержана, и сегодня следствие намерено ходатайствовать об ее аресте. В ходе обыска у матери ребенка были изъяты три рулона скотча, нож, волосы с детского кресла. Назначены различные экспертизы.