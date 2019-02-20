Пострадавших от взрыва бытового газа в Ингушетии доставили в Нижний Новгород

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород троих детей и двоих взрослых, получивших ожоги при взрыве газа в Ингушетии. В клинику Приволжского медуниверситета пострадавших перевезли на реанимобилях, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

"Дети получили серьезные ожоги — повреждено от 30 до 70 процентов кожного покрова. У двух женщин обожжены до 50 процентов тела. Четверо пациентов сейчас подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", — уточнил руководитель Университетской клиники Приволжского медуниверситета Игорь Арефьев.

Все пострадавшие находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. В настоящий момент специалисты определяют план действий. Для начала врачи проведут перевязку, чтобы определить глубину поражения тканей. Курс лечения будет включать в себя использование гипербарической оксигенации и клеточных технологий. Для этого больница оснащена всем необходимым.

Напомним, пятерых пострадавших при взрыве газа эвакуировали из Ингушетии 19 февраля. Всех их сопровождали сотрудники МЧС. Перелет прошел успешно.