За 20 лет число бедных в России сократилось в два раза

Президент России, выступая 20 февраля с Посланием Федеральному Собранию, обратил внимание на задачу бороться с бедностью.

Владимир Путин поручил правительству поддержать регионы, которые внедряют систему социального контракта для поддержки малообеспеченных граждан.

По его словам, с преодолением бедности прямо связаны "решение демократических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности".

Путин напомнил, что в 2000 году в России за чертой бедности находились более 40 миллионов человек, а сейчас — около 19 миллионов.

При этом президент отметил, что "серьезные материальные проблемы испытывает еще больше людей, чем те, кто официально находится за этой чертой.

Они, сказал Путин, вынуждены экономить на самом необходимом — на одежде, на лекарствах и даже на еде.

Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, это многодетные и неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную и хорошо оплачиваемую работу, поскольку ее или просто нет, или этим людям не хватает квалификации, напомнил глава российского государства.

"Бедность всегда придавливает человека, лишает его жизненных перспектив", — отметил Путин и заявил, что "государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации".

Прямую трансляцию выступления президента России с Посланием Федеральному Собранию транслируют телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Радио России", сайт Вести.Ru.