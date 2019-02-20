Семь стадионов России претендуют на звание лучшей арены 2018 года

Стал известен список стадионов, которые поборются за звание лучшей новой арены в мире в 2018 году. Самое большое представительство оказалось у России. Сразу семь российских стадионов включились в борьбу за престижную награду.

Как сообщает Чемпионат.com, речь идет об аренах, которые были построены к чемпионату мира по футболу. Это "Волгоград Арена", "Калининград", "Нижний Новгород", "Самара Арена", "Ростов Арена", "Мордовия Арена" и "Екатеринбург Арена".

Всего за звание лучшего стадиона поборются 27 стадионов из 10 стран. Голосование, в котором могут принять участие интернет-пользователи, продлится до 4 марта. Победитель станет известен 8 марта.