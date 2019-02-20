Путин: принятие закона о выбросах в атмосферу тормозят влиятельные лоббисты

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию отметил, что влиятельные лоббисты предпринимают попытки затормозить принятие законопроекта о квотировании выбросов, однако принять закон необходимо уже в весеннюю сессию Госдумы, передает телеканал "Россия 24".

По словам Путина, объем загрязняющих выбросов атмосферу в российских городах за шесть лет должен сократиться не менее чем на 25%.

Президент подчеркнул, что необходимо установить ответственных промышленных и других компаний, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать все это в законе о квотировании выбросов, чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи.

Путин добавил, что принимая подобные решения, нужно руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами российского народа.