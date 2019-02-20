Переезжающим в село педагогам будут платить миллион подъемных

Президент Владимир Путин выступил с предложением с 2020 года запустить в России социальную программу "Земской учитель". В ее рамках педагоги, которые захотят переехать работать в села и малые города, смогут получить 1 миллион рублей подъемных.

"Я сегодня уже говорил о расширении программы "Земский доктор". Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", — сообщил глава государства, выступая с Посланием Федеральному Собранию. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Также президент призвал до конца 2021 года обеспечить все российские школы высокоскоростным интернетом. Путин напомнил, что когда в 2006 году началось подключение учебных заведений к Сети, это казалось прорывом.

"Но сегодня эти технологии кажутся древними, и теперь перед нами задача нового уровня. К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет", — подчеркнул глава государства.

По мнению Владимира Путин, современные технологии позволят ученикам существенно повысить возможности образования, в частности, получить доступ к лекциям известных педагогов, участвовать в различных конкурсах и делать совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов и стран.