Избавиться от мутных структур: президент озабочен проблемой мусора

В ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию президент России обратился к "мусорной" теме, которая ранее (в связи с огромной свалкой вблизи жилых домов у полигона "Кучино" в Подмосковье) впервые громко и на всю страну также прозвучала во время общения с ним граждан.

Владимир Путин напомнил, что с этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Говоря о так называемой "мусорной реформе", президент России потребовал навести порядок и избавиться от "мутных" структур в сфере переработки и утилизации отходов, "которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся".

"Если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация", — сказал президент России и напомнил: "Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги, и какие реальные изменения происходят".

При этом Путин поставил задачу сформировать безопасную систему обращения с отходами и переработкой утилизации.

Он сообщил, что в течение двух лет должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных — проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет и все оставшиеся.

Обращаясь к представителям власти всех уровней, Путин сказал: "Делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан — абсолютно недопустимо".

По его словам, "эти вопросы трудны, но их обязательно надо решать".

Президент попросил Общероссийский народный фронт (ОНФ) обеспечивать в этом вопросе "действенный гражданский контроль", опираясь, в том числе, на общественных экологических инспекторов, а их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти и вести к принятию конкретных мер.

Нацпроект "Экология предусматривает рекультивированию 191 нелегальной свалки в черте городов и 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда к 2024 году, напоминает ТАСС.

Вице-премьер Алексей Гордеев, со своей стороны, сообщал, что была поставлена задача к 2030 году свести к минимуму количество полигонов для коммунального мусора в России и запретить захоранивать на них необработанные отходы.