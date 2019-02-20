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Послание Федеральному Собранию 7 минут назад
Путин: бизнес не должен постоянно ходить под статьей
Российский бизнес не должен постоянно ходить под статьей, образно подчеркнул президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Для достижения стоящих масштабных задач, добавил Путин, не добиться, если ограничивать свободу и инициативы предпринимательства.
Добросовестный бизнес не должен постоянно чувствовать риск уголовного или административного наказания, преследования, добавил глава российского государства. Путин напомнил, что в одном из своих предыдущих посланий он уже ставил этот вопрос и приводил цифры.
Путин подчеркнул, сегодня 45% возбужденных против предпринимателей уголовных дел прекращаются, не доходя до суда.
"Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям", — сделала вывод президент России.
А на практике, продолжил Путин, на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу.
Президент России призвал вдуматься в эту цифру. Это становится серьезной проблемой для экономики, констатировал Путин. Он обратился к МВД, ФСБ, Генпрокуратуре, Следственному комитету России с поручением: подготовить регламент работы с обращениями, включая четкие сроки их рассмотрения, инициировать пересмотр критериев, по которым сотрудники только или иной компании только по факту совместной работы в одной компании могут попасть под контроль по признаку "группа лиц по предварительному сговору".
Кроме того, Путин потребовал ограничить поводу, по которым можно по экономическим делам многократно продлевать сроки ареста.
"Нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей, — поставил задачу президент России. — Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий".
Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию в Гостином дворе 19 февраля 2019 года. Послание длилось 87 минут. Прямую трансляцию мероприятия из Гостиного двора вели сайт Вести.Ru, телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", "Радио России", радиостанция "Маяк".
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