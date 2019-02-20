Путин призвал создать национальный космический центр

"Роскосмос" и правительство Москвы должны создать Национальный космический центр. Он вберет в себя все ключевые конструкторские бюро, предприятия и профильные организации, считает Владимир Путин.

Также у России есть все необходимое для революции и в области комплексов дистанционного зондирования земли, связи и навигации. Поэтому страна должна значительно повысить возможности своей спутниковой группировки, добавил глава государства в Послании Федеральному Собранию.