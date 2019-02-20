Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг

Выступая с Посланием Федеральному Собранию РФ, президент России Владимир Путин подчеркнул, что впервые резервы РФ полностью покрывают государственный и коммерческий внешний долг, передает телеканал "Россия 24".

Президент отметил, что эти средства работают, в том числе, доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния поступают в федеральный бюджет.

"Обращаюсь к тем коллегам, которые критиковали власти, финансовый, экономический блок — где деньги, куда мы их там вкладываем. У нас есть задача нарастить до определенного уровня и потом потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. В настоящему времени мы к этому подошли, доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиардов рублей", — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что нашей стране необходимы высокие темпы экономического роста, чтобы победить бедность, обеспечить стабильное ощутимое повышение доходов граждан. Правительство и ЦБ должны обеспечить условия для этого, вернуться к целевым показателям по инфляции.