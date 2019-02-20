Президент предложил прекратить действие всех нормативов в сфере контроля и надзора

В Послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин призвал радикально обновить базу нормативных актов в сфере контроля и надзора — остаться должны только документы, которые действительно отвечают современным требованиям.

"Давайте подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции", — предложил глава государства.

Он пояснил, что в некоторых министерствах тома различных инструкций накапливались еще "со времен Очаково и покорения Крыма", и выразил сомнение, что сотрудники этих ведомств сами знают, что там понаписано.

В связи с этим Владимир Путин призвал "засучить рукава", провести тщательный анализ и обновить нормативную базу, отправив все устаревшие документы в архив.