Путин впервые рассказал о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"

В России идет разработка новой гиперзвуковой корабельной ракеты "Циркон". Она способна развивать скорость до 9 Махов и уничтожать как морские, так и наземные цели на расстоянии до тысячи километров. Об этом рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Президент уточнил, что "Циркон" смогут нести корабли, которые сейчас оснащены комплексом "Калибр". Так что переоснащение флота на новую ракету не потребует больших затрат.

Также в Послании российский лидер раскрыл подробности разработки ранее анонсированных образцов вооружения, например, гиперзвукового планирующего боевого блока "Авангард". Создание этого уникального оружия президент сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли. Уже налажено серийное производство комплекса. В 2019 году целый полк Ракетных войск стратегического назначения перейдет на "Авангарды".

Отдельно Владимир Путин остановился на подводном беспилотнике "Посейдон". Весной 2019 года будет спущен на воду первый носитель для этих дронов. Им станет атомная подводная лодка, уточнил президент.

Кстати, Военно-морской флот России получит сразу семь новых субмарин на 2-3 года раньше срока. Плюс в ближайшее время на отечественных верфях заложат 5 кораблей дальней морской зоны, рассказал президент. Всего до 2027 года будут построены 16 подобных кораблей.

Часть образцов уникального оружия уже находится в войсках на опытном дежурстве, что, впрочем, не мешает им подтверждать свою высочайшую эффективность. Речь идет, прежде всего, о гиперзвуковом ракетном комплексе "Кинжал": им продолжают вооружать высотные перехватчики МиГ-31. То же самое и с лазерными комплексами "Пересвет". В декабре 2019 года все лучевые пушки, переданные военным, встанут на боевое дежурство.

В заключении Владимир Путин рассказал о крылатой ракете с ядерным двигателем "Буревестник. В январе 2019 года прошли успешные испытания основного элемента этого оружия – силовой установки. Она доказала, что способна поддерживать ракету в воздухе почти бесконечно.