"Интер" готов приобрести Ракитича за 35 миллионов евро

Руководство миланского "Интера" готово выложить за полузащитника испанской "Барселоны" Ивана Ракитича 35 миллионов евро. Такое предложение итальянцы сделали каталонскому клубу.

По информации La Gazzetta Dello Sport, руководство "сине-гранатовых" требует за 30-летнего футболиста 45 миллионов. Отмечается, что, если клубы договорятся о трансфере, Ракитич не будет против перехода в "Интер".

Ранее сообщалось, что "Барселона" не собирается продлевать контракт с хорватским игроком на улучшенных условиях. Напомним, что соглашение Ракитича с испанским клубом истекает в 2021 году.