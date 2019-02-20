За генетикой - искусственный интеллект: президент объявил о запуске новой нацпрограммы

Владимир Путине в своем Послании Федеральному Собранию заявил, что должна быть запущена масштабная программа национального уровня в области искусственного интеллекта.

По словам президента России, "сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы".

Путин рассказал, что уже подписан указ о генетических исследованиях. "Такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта", — сказал глава российского государства.

Владимир Путин сообщил, что к середине следующего десятилетия наша страна должна войти в число лидеров по научным технологическим направлениям, которые, будут определять будущее всего мира и будущее России.

Он также обратил внимание на то, что для реализации такого рода проектов необходимо ускорить создание продвинутой научной инфраструктуры.