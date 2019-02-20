Путин - американцам: прежде, чем принимать опасные решения, просчитайте возможности наших новых боевых систем

Размещать ракеты средней и меньшей дальности Москва первой не собирается. Так президент России Владимир Путин прокомментировал приостановку действий договора о РСМД Вашингтоном. Он предложил коллегам в США посчитать дальность и скорость полета нового российского оружия до того, как принимать несущие угрозу России решения.

Их право думать и делать так, как хотят, подчеркнул глава российского государства. Но Путин убежден, что в США наверняка умеют считать. Любые угрозы для России, напомнил Западу Путин, обязательно вызовут ответственные действия со стороны Москвы.

Владимир Путин обвинил Вашингтон в том, что США использовали надуманные обвинения в адрес России, чтобы выйти из ДРСМД. Президент России признал, что с момента заключения Договора в 1987 году в мире произошли серьезные изменения: многие страны развивали ракетные технологии, создавая ракеты средней и меньшей дальности.

"Такое положение дел может вызывать вопросы — это понятно, — признал глава российского государства. — Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из Договора. В 2001 году США вышли из ПРО в открытую, по-честному. Хорошо это или плохо — другой вопрос. Я считаю, что плохо, но по-честному. А сейчас США действуют следующим образом: Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Да еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу".

Послание президента России Федеральному Собранию продлилось 87 минут. Трансляцию из Гостиного двора вели каналы "Россия 1" и "Россия 24", сайт Вести.Ru и радиостанции "Радио России" и "Маяк".