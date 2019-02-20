Минздрав: пострадавшие в массовой аварии на М-4 - в стабильно тяжелом состоянии

Состояние пострадавших при массовом ДТП на М-4 "Дон" оценивают как тяжелое, но стабильное. В целом врачи наблюдают положительную динамику. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу Минздрава области.

Два человека сейчас находятся в реанимации, один из пациентов - в очень тяжелом состоянии. Все они были госпитализированы в больницу скорой помощи города Шахты. Решении о перевозе пострадавших в специализированные медучреждения примут в ближайшее время.

Также в стабильно тяжелом состоянии находятся пострадавшие в аварии дети. Вчера их перевезли в областную детскую больницу. Одни ребенок остался в Шахтах. Его прооперировали, и сейчас он идет на поправку.

Напомним, крупное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" 19 февраля. Возле города Шахты микроавтобус с пассажирами врезался в "КамАЗ" дорожной службы и перевернулся. В результате аварии пострадали четырнадцать человек, шестеро погибли.