Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
20 февраля 201914:44

Минздрав: пострадавшие в массовой аварии на М-4 - в стабильно тяжелом состоянии

Состояние пострадавших при массовом ДТП на М-4 "Дон" оценивают как тяжелое, но стабильное. В целом врачи наблюдают положительную динамику. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу Минздрава области.

Два человека сейчас находятся в реанимации, один из пациентов - в очень тяжелом состоянии. Все они были госпитализированы в больницу скорой помощи города Шахты. Решении о перевозе пострадавших в специализированные медучреждения примут в ближайшее время.

Также в стабильно тяжелом состоянии находятся пострадавшие в аварии дети. Вчера их перевезли в областную детскую больницу. Одни ребенок остался в Шахтах. Его прооперировали, и сейчас он идет на поправку.

Напомним, крупное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" 19 февраля. Возле города Шахты микроавтобус с пассажирами врезался в "КамАЗ" дорожной службы и перевернулся. В результате аварии пострадали четырнадцать человек, шестеро погибли.

Текст: ГТРК "Дон-ТР"

Сейчас

14:18

Матвиенко: молодые врачи должны отработать свое образование

13:45

Путин выступал в Гостином дворе почти полтора часа

13:20

Президент предложил прекратить действие всех нормативов в сфере контроля и надзора

13:18

Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг

12:00

Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию

08:40

Задержан водитель, насмерть сбивший мать и ребенка во Владивостоке

05:05

Часть своего миллионного состояния Карл Лагерфельд оставил любимой Капусточке

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президентское Послание: кому и что пообещал Путин

Президентское Послание: кому и что пообещал Путин

13 минут назад
Кудрин назвал самое фундаментальное предложение в Послании

Кудрин назвал самое фундаментальное предложение в Послании

12 минут назад
Силуанов подсчитал, сколько будут стоить бюджету предложения Путина

Силуанов подсчитал, сколько будут стоить бюджету предложения Путина

48 минут назад
Матвиенко: молодые врачи должны отработать свое образование

Матвиенко: молодые врачи должны отработать свое образование

57 минут назад
Ядерный "Сармат" перешел на новый уровень

Ядерный "Сармат" перешел на новый уровень

27 минут назад
Путин выступал в Гостином дворе почти полтора часа

Путин выступал в Гостином дворе почти полтора часа

1 час назад
Топ-5 торговых партнеров России в 2018 году

Топ-5 торговых партнеров России в 2018 году

9 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Полное видео

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Полное видео

23 минуты назад
5
СК: на мальчике, переночевавшем в "Лосином острове", был надет мешок со скотчем

СК: на мальчике, переночевавшем в "Лосином острове", был надет мешок со скотчем

2 часа назад
В школьной столовой в Подмосковье обрушилась крыша

В школьной столовой в Подмосковье обрушилась крыша

3 часа назад
С рейса Самара - Гоа сняли семью дебоширов с детьми

С рейса Самара - Гоа сняли семью дебоширов с детьми

3 часа назад
Учёные нашли способ "выключить" пищевую аллергию

Учёные нашли способ "выключить" пищевую аллергию

12 минут назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Во Франции поединки на световых мечах признали официальным видом спорта

Во Франции поединки на световых мечах признали официальным видом спорта

28 минут назад
"Куда глаза глядят": скрывшийся с места смертельного ДТП водитель объяснил свой поступок

"Куда глаза глядят": скрывшийся с места смертельного ДТП водитель объяснил свой поступок

52 минуты назад
Впервые получены универсальные стволовые клетки, "невидимые" для иммунной системы

Впервые получены универсальные стволовые клетки, "невидимые" для иммунной системы

59 минут назад
Житель Люберец ворвался с ножом в кредитовавший его банк

Житель Люберец ворвался с ножом в кредитовавший его банк

1 час назад
Канализационная авария в Хабаровске: по улицам города потекла "могучая река". Видео

Канализационная авария в Хабаровске: по улицам города потекла "могучая река". Видео

3 часа назад
Крепкий сон предотвращает развитие атеросклероза

Крепкий сон предотвращает развитие атеросклероза

3 часа назад
#MeToo: в день смерти моряка с фото "Поцелуй" во Флориде осквернили памятник ему

#MeToo: в день смерти моряка с фото "Поцелуй" во Флориде осквернили памятник ему

3 часа назад
Горнолыжник снял на видео "побег" от лавины в Швейцарских Альпах

Горнолыжник снял на видео "побег" от лавины в Швейцарских Альпах

4 часа назад
Каким получился "Как приручить дракона 3": обзор без спойлеров

Каким получился "Как приручить дракона 3": обзор без спойлеров

4 часа назад
Обзор смартфона Xiaomi Mi Mix 3: безрамочный слайдер без "родинки" и "челки"

Обзор смартфона Xiaomi Mi Mix 3: безрамочный слайдер без "родинки" и "челки"

5 часов назад
Вести.net: всё, что известно о новинках Samsung накануне презентации

Вести.net: всё, что известно о новинках Samsung накануне презентации

5 часов назад
Макаревич: 80 процентов населения Земли - идиоты

Макаревич: 80 процентов населения Земли - идиоты

5 часов назад
Родители учеников школы в Приморье окунули доставшего всех хулигана головой в унитаз

Родители учеников школы в Приморье окунули доставшего всех хулигана головой в унитаз

5 часов назад
"Главный сутенер Ставрополья": как полицейский зарабатывал миллион в месяц на проститутках

"Главный сутенер Ставрополья": как полицейский зарабатывал миллион в месяц на проститутках

5 часов назад
Cемейная ипотека на вторичку: в чем плюсы для заемщиков и банков

Cемейная ипотека на вторичку: в чем плюсы для заемщиков и банков

5 часов назад
Вести.net: аналитики: Apple выпустит смартфон с тройной камерой

Вести.net: аналитики: Apple выпустит смартфон с тройной камерой

5 часов назад
В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез

В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез

6 часов назад
Задержан водитель, насмерть сбивший мать и ребенка во Владивостоке

Задержан водитель, насмерть сбивший мать и ребенка во Владивостоке

6 часов назад
Рублев стартовал с победы на теннисном турнире в Марселе

Рублев стартовал с победы на теннисном турнире в Марселе

6 часов назад
"Умный" унитаз предупредит о сердечных заболеваниях

"Умный" унитаз предупредит о сердечных заболеваниях

7 часов назад
"Газпром" выиграл спор по искам к турецким импортерам газа

"Газпром" выиграл спор по искам к турецким импортерам газа

7 часов назад
Комментатор увернулся от летевшей в него шайбы

Комментатор увернулся от летевшей в него шайбы

7 часов назад
Немецкие депутаты признали, что правительство нарушает международное право

Немецкие депутаты признали, что правительство нарушает международное право

8 часов назад
Вице-премьер Кириленко: лучше на Евровидение от Украины никому не ехать

Вице-премьер Кириленко: лучше на Евровидение от Украины никому не ехать

8 часов назад
Венесуэла. Мадуро назвал Гуайдо клоуном и призвал к новым выборам

Венесуэла. Мадуро назвал Гуайдо клоуном и призвал к новым выборам

9 часов назад
"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

11.02.2019 14:05