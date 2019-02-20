Глава РПЛ Прядкин: "Анжи" точно доиграет сезон

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, являющийся также исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза, сообщил, что махачкалинский "Анжи" обязательно доиграет нынешний чемпионат. Для этого клубу был переведен еще один транш.

"Они однозначно доиграют сезон, мы сделали им еще один транш. Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит", – цитирует Прядкина Чемпионат.com.

Напомним, что "Анжи" испытывает финансовые проблемы с начала сезона, однако сниматься с чемпионата России махачкалинский клуб не собирается.